Посол Аргентины рассказал о возможном строительстве АЭС

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Возможность строительства Россией АЭС в Аргентине будет зависеть от решения вопросов инвестиций в этот проект, заявил в интервью РИА Новости посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио.

Ранее в ходе визита президента Аргентины Маурисио Макри в Москву стало известно о том, что "Росатом" заинтересован в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна.

"Я бы сказал, что есть ограничения, не обязательно технические, а, скорее, бюджетные. Здесь обсуждаются очень крупные инвестиции, это связано с финансированием. Так что этот вопрос лежит в области финансирования. Это будет зависеть от предложения, которое поступит, от финансирования и от того, придут ли они к соглашению по финансовому вопросу. Это бюджетная проблема", — сказал посол.

Россия и Аргентина 23 апреля 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий основы сотрудничества сторон в области сооружения на территории Аргентины 6-го энергоблока АЭС "Атуча" с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна установленной электрической мощностью до 1200 МВт. Кроме этого, топливная компания "Росатома" ТВЭЛ подписала два меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины и государственной корпорацией провинции Рио Негро (Республика Аргентина) INVAP.

В целом взаимодействие в области энергетики развивается, отмечается в документе. Так, свыше 20% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на российском энергооборудовании. ПАО "Силовые машины" поставило агрегаты на пять аргентинских ГЭС, компания готова участвовать в оснащении еще шести аргентинских ГЭС, а также тепловых электростанций, в том числе — ТЭС, работающих на биомассе.

Россия и Аргентина налаживают сотрудничество в области строительства и модернизации инфраструктуры. Так Газпромбанк рассматривает проект сооружения портово-логистического комплекса на реке Парана, ЗАО "Трансмашхолдинг" прорабатывает возможность инвестиций в производство железнодорожной техники, а ОАО "РЖД" — подключения к строительству железнодорожной ветки до месторождения сланцевого газа "Вака-Муэрта" и поставкам подвижного состава.

В материалах также отмечается, что страны прорабатывают ряд крупных проектов, в том числе в области разведки и разработки полезных ископаемых, гидроэнергетики.

Аргентина является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке. За январь-ноябрь 2017 года объем взаимной торговли составил 825 миллионов долларов, что на 3,1% выше аналогичного показателя 2016 года.

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