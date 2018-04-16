К институту Росатома присоединят бюро разработки бортовых систем

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (входит в госкорпорацию "Росатом") будет присоединено к одному из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома Всероссийскому научно-исследовательскому институту автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва).

Подготовленный Росатомом проект соответствующего указа президента РФ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"После реорганизации объединенный институт сохранит наименование "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова" и будет правопреемником имущественных прав и обязанностей ФГУП МОКБ "Марс", — отмечается в пояснительной записке к проекту указа.

Ранее в 2013 году в рамках реорганизации ВНИИА к институту президентским указом были присоединены также входившие в состав Росатома Институт стратегической стабильности и Конструкторское бюро автотранспортного оборудования.

МОКБ "Марс" было создано в 1955 году как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления. На предприятии в разные годы были созданы астронавигационные системы управления для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", стратегических бомбардировщиков Ту-95М, Ту-160, система автоматической посадки орбитального корабля "Буран", системы управления разгонным блоком "Бриз-М" для ракет-носителей "Протон-К", "Протон-М". Также созданы системы управления для многих спутников. В 2017 году по указу президента РФ МОКБ "Марс" было передано в Росатом из госкорпорации "Роскосмос".

Основные направления работы ВНИИА имени Духова — разработка ядерных боеприпасов и их неядерных компонентов, систем подрыва ядерных зарядов, аппаратуры регистрации ядерных взрывов. ВНИИА также занимается созданием обычных боеприпасов и их компонентов, разработкой и производством на базе ядерных технологий медицинской и геологической аппаратуры, систем управления АЭС и ТЭС и др.