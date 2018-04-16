Специалисты из Росатома провели исследования на ядерном объекте в Иране

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Группа специалистов "Росатома" 15 апреля вернулась из Ирана, где проводила исследования на объекте Фордо, связанные с перепрофилированием двух каскадов газовых центрифуг, Москва продолжит эти работы вне зависимости от политической конъюнктуры, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник, знакомый с ходом работ.
Он подчеркнул, что данный проект является "одним из важных элементов Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников. Источник также напомнил, что западные страны настаивали на том, что на объекте в Фордо не должно остаться ни одной центрифуги. Для Ирана же было важно сохранить какое-то их количество на данном объекте.
"В итоге вариант со стабильными изотопами подошел всем, и центрифуги на объекте остались. Однако благодаря совместной работе российских и иранских специалистов они будут использоваться сугубо для производства стабильных изотопов, которые в дальнейшем можно использовать для медицинских и технических целей. При этом никаких рисков ядерного распространения нет. Все осуществляется под полным контролем МАГАТЭ", — сказал собеседник РИА Новости.
"Реализация проекта будет продолжена, сейчас осуществляется только его первая фаза, связанная с исследованиями, необходимыми для продолжения практической работы. Реализация данного проекта — это не только серьезный импульс для российско-иранского сотрудничества в высокотехнологической сфере, но и реальный вклад России в дело поддержания устойчивой реализации СВПД и укрепления режима ядерного нераспространения", — добавил источник.