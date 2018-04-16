Специалисты из Росатома провели исследования на ядерном объекте в Иране

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Группа специалистов "Росатома" 15 апреля вернулась из Ирана, где проводила исследования на объекте Фордо, связанные с перепрофилированием двух каскадов газовых центрифуг, Москва продолжит эти работы вне зависимости от политической конъюнктуры, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник, знакомый с ходом работ.

"15 апреля группа специалистов "Росатома" вернулась из Ирана, где ею проводились работы на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо. Речь идет о совместном российско-иранском проекте по модификации двух каскадов газовых центрифуг на данном объекте под производство стабильных изотопов. Каждый каскад состоит из 174 центрифуг", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данный проект является "одним из важных элементов Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников. Источник также напомнил, что западные страны настаивали на том, что на объекте в Фордо не должно остаться ни одной центрифуги. Для Ирана же было важно сохранить какое-то их количество на данном объекте.

"В итоге вариант со стабильными изотопами подошел всем, и центрифуги на объекте остались. Однако благодаря совместной работе российских и иранских специалистов они будут использоваться сугубо для производства стабильных изотопов, которые в дальнейшем можно использовать для медицинских и технических целей. При этом никаких рисков ядерного распространения нет. Все осуществляется под полным контролем МАГАТЭ", — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что авторами идеи были специалисты "Росатома" и в ходе переговоров "такое креативное техническое решение позволило найти политический компромисс по наиболее сложному вопросу, который почти до последнего блокировал выход на окончательную договоренность по СВПД".

"Реализация проекта будет продолжена, сейчас осуществляется только его первая фаза, связанная с исследованиями, необходимыми для продолжения практической работы. Реализация данного проекта — это не только серьезный импульс для российско-иранского сотрудничества в высокотехнологической сфере, но и реальный вклад России в дело поддержания устойчивой реализации СВПД и укрепления режима ядерного нераспространения", — добавил источник.