Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС выведен на полную мощность

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС в субботу впервые выведен на полную мощность, сообщило управление информации и общественных связей этой атомной станции.

В течение месяца будет проведен комплекс испытаний оборудования энергоблока на полной мощности, после чего после чего блок будут готовить к промышленной эксплуатации. Ввод энергоблока №4 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища рядом с городом Волгодонском. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в сентябре 2015 года. В феврале 2018 года осуществлен энергетический пуск блока №4.