Правительство пообещало Росатому помощь в продвижении на мировом рынке

ГОРКИ, 13 апр – РИА Новости. Правительство будет оказывать Росатому максимальное содействие для закрепления позиций и продвижения на внешних рынках, учитывая планы привлечения российских поставщиков оборудования и российского подрядчика в лице госкорпорации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой компании Алексеем Лихачевым.

"Алексей Евгеньевич, чтобы продолжать работы на внутреннем рынке, с учетом планов, возможностей компании "Росатом", мы, конечно, будем привязывать выполнение и других государственных программ, и основной вашей государственной программы к темпам строительства, которые вы уже набрали. Если нужно что-то ускорить, скажите, я такого рода поручение дам", — сказал Медведев.

Кроме того, как отметил премьер, компании будет оказана поддержка и для продвижения на внешних рынках.

"Работа на внешних рынках – это важнейшая составляющая работы компании. "Росатом" — крупнейший международный игрок на рынке соответствующих услуг, рынке, связанном со строительством атомных станций. По линии правительства мы, конечно, будем оказывать компании максимальное содействие, чтобы закрепить эти позиции и по возможности продвинуться по тем рынкам, на которых, вы говорили, существуют планы или, во всяком случае, формируются планы привлечения российских поставщиков оборудования и российского подрядчика в лице "Росатома", — заявил Медведев.