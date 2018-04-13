Росатом просит ускорить строительство ядерного энергокомплекса в Сибири

ГОРКИ, 13 апр — РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что у госкорпорации есть все аргументы, чтобы просить правительство ускорить строительство под Томском нового ядерного энергокомплекса.

"Быстрые реакторы, особенно с металлическим теплоносителем, дают нам принцип безопасности, близкий к природному, близкий к естественному. В городе Северске Томской области реализуется проект "Прорыв", и у нас есть все аргументы, чтобы просить правительство ускоренными темпами вести капитальное строительство — и включить в государственную программу развития ядерного энергокомплекса объекты капитального строительства — в ближайшие годы в Томской области", — сказал Лихачев.

Речь идет о строительстве опытно-демонстрационного энергокомплекса на основе реактора на быстрых нейтронах со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Лихачев также рассказал премьеру о зарубежных проектах, которые реализует госкорпорация.

"Что касается зарубежных проектов. В прошлом году было два первых бетона. Первый бетон — это официальный старт стройки, это всегда очень волнительное для строителей мероприятие. И в Иране, и в Бангладеш прошли первые бетоны", — сказал он.

"Мы уже присоединили в этом году к ним "Аккую" — турецкий проект, который непросто развивался по определенным причинам. Сейчас мы наверстываем упущенное в предыдущие годы и выполняем пожелание турецкого правительства пустить блок в 2023 году, к столетию Турецкой Республики. Здесь сложились очень теплые и многоплановые отношения как по подготовке кадров, взаимодействию вузов, так и по социальной повестке — поддержке населения в регионе базирования станции", — добавил Лихачев.

Глава "Росатома" также обратил внимание на сотрудничество с Египтом. "В середине декабря прошлого года мы запустили коммерческий пакет всех египетских контрактов на сумму почти 60 млрд долларов. Это поэтапное строительство четырех блоков ВВЭР, младших братьев Ленинградского. На этой площадке — обслуживание станции на десятки лет вперед, поставка топлива. И конечно, это очень серьезный вклад в развитие российско-египетских отношений на уровне как гуманитарного, так и технологического сотрудничества", — добавил он.

Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) планируется построить на площадке предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" (ЗАТО Северск, Томская область). В состав энергокомплекса, помимо реактора БРЕСТ-ОД-300, войдут комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Ранее сообщалось, что сроки сооружения реактора БРЕСТ-ОД-300 отложены вправо до завершения необходимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по его проекту, но, тем не менее, строительство может начаться в 2018 году.

Проект "Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.