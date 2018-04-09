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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Госдуме объяснили высокую поддержку атомной энергетики населением России

12:4209.04.2018
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© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС. Архивное фотоСмоленская АЭС. Архивное фото
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высокий, почти 75%, уровень поддержки жителями России атомной энергетики в стране обусловлен, в числе прочего, успехами отечественных атомщиков в реализации международных проектов, считает член комитета Государственной Думы РФ по энергетике Виктор Зубарев.

Стенд Росатома. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почти три четверти россиян поддерживают атомную энергетику, показал опрос
"Как правило, в странах, обладающих развитой атомной энергетикой, уровень поддержки этого вида генерации достаточно высок, обычно это не менее половины населения. В России, как мы видим, число сторонников этого вида генерации значительно выше половины. Думаю, это связано с тем, что в последние годы ведётся активная информационная работа по разъяснению принципов функционирования и безопасности атомных станций", — сказал Зубарев журналистам.

"Благоприятным образом на отношении людей сказываются и успехи российских атомщиков на мировом рынке", — добавил депутат.

По словам Зубарева, стоит также обратить внимание на то, что уровень поддержки ядерных технологий выше среди групп населения с уровнем образования выше среднего. "То есть чем больше люди знают, тем меньше они подвержены радиофобии", — пояснил он.

Согласно результатам опроса, проведенного "Левада-центром", 73,9% граждан России считают необходимым активно развивать атомную энергетику или сохранить объемы атомной генерации на нынешнем уровне. При этом 50,3% опрошенных называют атомную энергетику "зеленым, чистым видом производства электроэнергии". Больше, чем в среднем по России, доля сторонников атомной энергетики в Петербурге — 82,4%, на Урале — 80,3%, в Москве — 77,2% и Приволжском округе — 75,3%.

Госкорпорация "Росатом" является крупнейшей в России генерирующей компанией, которая обеспечила по итогам 2017 года выработку почти 203 миллиардов киловатт-часов электроэнергии (или почти 19% от общей выработки электроэнергии в стране). В общей сложности на десяти действующих АЭС России в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 гигаватта. К промышленной эксплуатации готовятся еще два ранее начавших работу энергоблока суммарной установленной мощностью 2,2 гигаватта.

Росатом — мировой лидер по числу сооружаемых энергоблоков АЭС за рубежом. Сегодня в портфеле госкорпорации на разном этапе реализации находятся проекты 33 энергоблоков АЭС в 12 странах мира.

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