Новак рассказал о поиске соинвестора для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Просрочка в поиске соинвестора для проекта по строительству с участием России АЭС "Аккую" в Турции не повлияет на срок запуска этой атомной электростанции, инвестиции уже составляют 3 миллиарда долларов, этого достаточно, чтобы стройка шла, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, это не влияет, поскольку уже проинвестировано порядка 3 миллиардов долларов. То есть, выделено средств для реализации этого проекта. Это вполне достаточно, чтобы процесс шел, не останавливался, стройка шла", — ответил Новак на вопрос о том, может ли некая просрочка в поиске соинвесторов для проекта повлиять на сроки запуска АЭС.

Российская сторона в 2010 году учредила в Турции проектную компанию "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). По информации на сайте "Аккую Нуклеар", 74,915% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,948% — АО "Концерн Росэнергоатом", 2,267% — АО "Атомстройэкспорт", по 0,025% — "Атомтехэнерго" и "Атомэнергоремонту" (все входят в Росатом) и 0,82% — "Интер РАО".

"Аккую Нуклеар" в рамках контракта приняла на себя обязательство по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации АЭС. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, внешние инвесторы получат в этой компании 49%, у российской стороны останется не менее 51%.

В конце марта глава Росатома Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация считает маловероятным заключение в 2018 году сделки по вхождению инвесторов в проект "Аккую", она может состояться в 2019 году. Ранее сообщалось, что Росатом продолжает переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект.

Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась во вторник. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом по блоку каждый год, напомнил Новак.