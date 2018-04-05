В Бангладеш завершили подготовку фундамента энергоблока АЭС "Руппур"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты завершили бетонирование фундаментной плиты энергоблока №1 АЭС "Руппур", строящейся с участием России, сообщила в четверг пресс-служба генерального подрядчика сооружения этой атомной станции группы компаний ASE (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").

"Работы идут в соответствии с графиком, и следующим важным этапом станет возведение контурных стен реакторного отделения", — отметил вице-президент АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (управляющая компания группы ASE) Александр Хазин, слова которого цитируются в сообщении.

Директор проекта со стороны Бангладеш Шаукат Акбар сообщил, что заливка бетона в плиту основания энергоблока №1 успешно завершена и вскоре начнутся аналогичные работы на втором энергоблоке.

Церемония заливки первого бетона на площадке строительства АЭС "Руппур", ознаменовавшая начало фактического строительства атомной станции, состоялась 30 ноября 2017 года.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Пуск первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока — на 2024 год.