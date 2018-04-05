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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Росатоме создадут цифровую модель безэкипажного судна для Арктики

03:4605.04.2018
(обновлено: 03:48 05.04.2018)
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© Предоставлено пресс-службой РФЯЦ-ВНИИЭФМодель проводки каравана безэкипажных судовМодель проводки каравана безэкипажных судов
© Предоставлено пресс-службой РФЯЦ-ВНИИЭФ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) ведут разработку цифровой модели безэкипажного судна (БЭС), которое поможет повысить эффективность морских перевозок в Арктике, сообщили РИА Новости в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Черноморский лот. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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"Безэкипажное судовождение – это наиболее перспективное направление применения информационных технологий в области морского и речного транспорта. При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности. Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания судна", — сказал представитель ядерного центра.

По оценкам специалистов, большая доля затрат в судовождении приходится на создание инфраструктуры для жизнеобеспечения персонала корабля. Кроме того, 60-80% всех инцидентов на судах происходит по вине экипажа, ущерб от допущенных ошибок в судовождении оценивается в 1,5 миллиона долларов в день.

Президент топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» Наталья Никипелова
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "ТВЭЛ"
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"И это закладывается в стоимость судна. На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее. Это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона", — отметил собеседник агентства.

Проект по созданию безэкипажного судна для Арктики является совместным проектом РФЯЦ-ВНИИЭФ с ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук. В конце марта проект БЭС был представлен на совещании в Агентстве стратегических инициатив.

"РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках данного проекта выполняет работы по созданию цифровой модели безэкипажного судна, проводит моделирование с учетом влияния гидрометеорологических условий и географических особенностей на объекты и процессы моделирования", — пояснил представитель ядерного центра.

Центральный зал энергоблока с реактором. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В настоящее время в мире отмечается тенденция увеличения речных и морских перевозок, с одной стороны, и снижения числа квалифицированного персонала, с другой. В связи с этим обозначилось инновационное направление по созданию безэкипажных судов. В этой области свои разработки ведут Великобритания, которая планирует реализовать свой проект в 2019 году; Норвегия, рассчитывающая к концу 2018 года запустить электрическое автономное БЭС на небольшие расстояния для речных перевозок. Занимаются этой темой также Нидерланды, Франция и Китай, а также группа компаний в Евросоюзе.

В России разработка технологий безэкипажного судовождения ведется в отношении различного рода судов (научно-исследовательских, спасательных, транспортных и так далее. Это заявлено как одна из целей Национальной технологической инициативы "Маринет", в рамках которой Россия должна получить приоритет в создании и применении технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный в 1946 году, саровский ядерный центр внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Саровский ядерный центр обладает компетенциями в разных отраслях науки и промышленности, направленных на опережающее импортозамещение. Создание собственных информационных продуктов и технологий, предлагаемых российским потребителям — одно из активно развиваемых "гражданских" направлений деятельности предприятия.

РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает универсальными возможностями имитационного моделирования на основе собственных цифровых разработок. Эти возможности позволяют решать задачи конструкторского проектирования, в том числе в области судовождения, выполнять имитационное моделирование сложных технических систем (систем оптического наблюдения, гидроакустики, радиолокации, связи и т.д.).

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