Эрдоган: АЭС "Аккую" покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. АЭС "Аккую", сооружаемая в Турции Росатомом, покроет 10% ее потребностей в электроэнергии, обеспечит энергобезопасность страны, заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре.

"Эта станция, она будет обеспечивать на 10% потребность в электроэнергии в нашей стране. Это чистая энергия, она обеспечит нашу энергетическую безопасность и сыграет важную роль в борьбе с изменением климата", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии начала строительства первого блока АЭС "Аккую", на которой также присутствовал президент РФ Владимир Путин.

"Нам предстоит еще плотная работа, но надеюсь, что мы с вами, уважаемый господи Путин, будем участвовать в открытии всей станции в 2023 году", — сказал турецкий президент.

Накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую". Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, проект получил статус стратегической инвестиции. Церемония по закладке фундамента АЭС "Аккую" проходит в рамках визита президента России Владимира Путина в Анкару.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.