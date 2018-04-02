Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

АНКАРА, 2 апр — РИА Новости. Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую", сообщает в понедельник Anadolu.

Отмечается, что проект АЭС, который реализует "Росатом", признали соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Ожидается, что церемония закладки фундамента АЭС пройдет во вторник с участием Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия построит станцию и будет иметь право на ее использование.