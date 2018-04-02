"Росатом" изготовит автоматику управления для иранской АЭС "Бушер-2"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) будет применена на энергоблоках №№2 и 3 АЭС "Бушер" в Иране (проект АЭС "Бушер-2"), которые будут построены с участием России, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

Согласно материалам, АСУ ТП по заказу генподрядчика строительства АЭС "Бушер-2" АО "Атомстройэкспорт" (Москва) изготовит АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, также входит в "Росатом"). Стоимость работ — 30,5 миллиарда рублей с НДС (эквивалент 432,7 миллиона евро).

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.

Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года.