Правительство поддержит разработку в России ядерных "реакторов будущего"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство России готовит предложения по финансовой поддержке крупных перспективных научно-технологических проектов, необходимых для развития страны и повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках, в том числе ядерных энергетических реакторов нового поколения, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Выступая в четверг на общем собрании Российской академии наук, Дворкович отметил, что предстоит изыскать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы сформировать базу для реализации крупных, прорывных научных проектов.

"Правительство России по указанию президента готовит такие предложения", — сказал Дворкович.

По словам вице-премьера, речь идет о реализации крупных проектов как по традиционным направлениям, так и в относительно новых областях — это, в том числе, геномные исследования, развитие селекционно-племенной базы в сельском хозяйстве, проекты по освоению космического пространства и проекты, направленные на обеспечение безопасности РФ.

"Речь идет и о формировании задела для создания нового поколения реакторов в атомной энергетике", — отметил Дворкович.

В России в настоящее время выполняется федеральная целевая программа "Ядерные энергетические технологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года". Основная цель этой ФЦП — разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом для атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива, создание научно-технологической базы для крупномасштабного развития атомной энергетики на принципах естественной безопасности и дальнейшего использования ее потенциала. Государственный заказчик программы — госкорпорация "Росатом".