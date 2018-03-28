Лихачев оценил сроки сделки по вхождению инвесторов в проект АЭС "Аккую"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Росатом считает маловероятным заключение в нынешнем году сделки по вхождению инвесторов в проект по строительству с участием России АЭС "Аккую" в Турции, она может состояться в 2019 году, заявил журналистам глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, есть желающие инвестировать в проект АЭС "Аккую", "и не только в Турции". "Покупатели меняются", — сказал он.

"В этом году невелика вероятность (заключения сделки)", — отметил при этом глава Росатома. На вопрос, возможно ли оформление сделки в 2019 году, Лихачев ответил утвердительно.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что консорциум местных компаний Cengiz-Kolin-Kalyon, прежде заявивший о намерении инвестировать в проект, отказался от участия в нем, так как не смог прийти к согласию по коммерческим вопросам и финансированию.

"Они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать", — пояснил Лихачев.

Сообщалось, что Росатом, который в рамках межправительственного соглашения с Турцией может продать инвесторам 49% акций "Аккую", продолжает переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект, в том числе с турецкой электрогенерирующей государственной компанией Elektrik Uretim A. S. (EUAS).

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году. Ранее сообщалось, что церемония заливки "первого бетона" в основание станции, знаменующая начало ее строительства, намечена на начало апреля нынешнего года.