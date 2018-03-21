Росатом наметил к 2020 году получить драгметаллы из "электронных" отходов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") планирует в конце 2019 года изготовить у себя первую партию концентрата из переработанного лома печатных плат, использовавшихся, например, в оргтехнике.

Как ранее сообщило РИА Новости, ВНИИХТ намерен разместить на площадке своего Опытного химико-технологического завода (ОХТЗ) линию по переработке электронного лома с получением на выходе концентратов, содержащих металлы, в том числе и драгоценные, такие как золото, серебро, никель, медь, и другие вторичные продукты.

По словам директора ОХТЗ Михаила Семина, основное отличие инновационной технологии, по которой собираются перерабатывать вторсырье на ОХТЗ от существующих, – в ее эффективности и безотходности. Производство предполагает применение специального оборудования, препятствующего потере мелких частиц перерабатываемого лома и позволяющего вернуть их обратно в цикл переработки. Немаловажным фактором является и экологичность проекта – после переработки лома на ОХТЗ практически не будет оставаться вредных отходов, отмечается в сообщении управляющей компании научного дивизиона Росатома АО "Наука и инновации".

"Проект инвестиционный. Окупаемость – ориентировочно 4 года. В настоящее время мы приступили к строительно-монтажным работам. Готовим цех, где будем монтировать технологическую линию, закупаем импортное оборудование", — сообщила начальник управления инновационного развития ВНИИХТ Ляна Шоранова, слова которой цитируются в сообщении.

По ее словам, завершение этих работ планируется к лету следующего года, а уже к концу 2019 года будет изготовлена первая партия концентрата из переработанного лома. На сегодняшний день ряд компаний уже выразили заинтересованность как в продукции ОХТЗ, так и в разработанной там технологии, и заявили о готовности внедрить ее у себя на предприятиях, отмечается в сообщении.

Основными поставщиками сырья для нового проекта, как ожидается, станут предприятия атомной отрасли, которые будут отдавать на ОХТЗ списанное оборудование. Но потенциальными поставщиками могут стать любые предприятия, заинтересованные в утилизации накопившегося у них электронного лома.

В России ежегодно образуется около до 1,5 миллиона тонн электронного лома, что составляет около 5% от общемировых объемов. Большая часть его "утилизируется" на свалках, что приводит к загрязнению окружающей среды. Между тем, по данным Института переработки лома, одна тонна электронного лома старых персональных компьютеров содержит больше золота, чем можно добыть из 17 тонн золотой руды.