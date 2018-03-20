"Росатом" хочет заняться утилизацией мобильных телефонов и ноутбуков

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Госкопорация "Росатом" намерена заняться переработкой "начинки" электронных устройств – мобильных телефонов, ноутбуков, телевизоров, с целью выделения ценных компонентов из их печатных плат и снижения экологической нагрузки на окружающую среду в процессе утилизации отслуживших электронных приборов.
Как следует из материалов на сайте закупок "Росатома", АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" (ВНИИХТ, Москва, входит в научный дивизион "Росатома") организовал конкурс на право поставки, монтажа и пуско-наладки на опытном химико-технологическом заводе ВНИИХТ линии для переработки компонентов электронных плат с получением концентрата, содержащего драгоценные металлы и другие вторичные продукты.
Поставки намечено выполнить к весне 2019 года. Начальная (максимальная) цена договора на работы – почти 26,5 миллиона рублей.
К электронным отходам относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля.
Кроме того, концентрация драгоценных металлов (золота, серебра, палладия) в печатных платах более чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде, и это дополнительный аргумент в пользу переработки электронных отходов.