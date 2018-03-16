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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Турции с АЭС "Аккую" намечено построить гидроаккумулирующие станции

12:5116.03.2018
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© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Макет АЭС Аккую в Турции. Архивное фотоМакет АЭС Аккую в Турции. Архивное фото
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. АО "Институт Гидропроект" (Москва, входит в ПАО "РусГидро") заказал предварительную оценку стоимости строительства гидроаккумулирующих электростанций, планируемых для совместной работы с АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России, следует из материалов на сайте госзакупок.

Макет АЭС Аккую в Турции. Архивное фото
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
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Эту работу по заказу "Гидропроекта" выполнит московская компания "Инфра Проект Русланд", занимающаяся инженерно-техническим проектированием, в том числе в энергетике.

Как следует из технического задания на работу, для строительства ГАЭС планируются около восьми площадок.

Как "гидроаккумуляторы" помогут АЭС

Для любой электростанции, вне зависимости от того, на каком топливе она работает, по умолчанию предпочтительна работа в так называемом базовом режиме несения нагрузки. Дело в том, что работа в переменном графике неизбежно снижает суммарное число часов использования установленной мощности и, как следствие, ухудшает ключевые показатели экономической эффективности электростанции.

Росатом. Архив
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Росатом" начнет строительство АЭС "Аккую" в Турции в апреле
Но в энергосистемах большинства стран мира в базовом режиме работают, как правило, именно атомные станции. Дело в том, что хотя у АЭС доля топливных затрат в себестоимости ниже, чем у газовых и угольных теплоэлектростанций, но их строительство обходится дороже — при прочих равных эти факторы делают работу АЭС в маневренном режиме менее выгодной с экономической точки зрения. В то же время, способность АЭС участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы считается необходимым условием в случае ставки на укрепление роли атомной генерации в общем энергобалансе той или иной страны.

Повысить маневренность атомных энергоблоков с точки зрения отпуска электроэнергии потребителям можно, в частности, за счет реализации схемы работы АЭС в связке с внешним накопителем энергии, например, с гидроаккумулирующей электростанцией. При таком варианте появляется возможность постоянной работы атомных блоков на номинальной мощности, однако с точки зрения отпуска электроэнергии потребителям АЭС будет функционировать в режиме маневрирования.

Кроме того, как отмечают эксперты, маневренность как одна из опций комплексного предложения по сооружению АЭС способствует повышению конкурентных преимуществ и расширению потенциальных рынков присутствия для проектов госкорпорации "Росатом" на международной арене.

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2018 / Veli Gurgah
В Турции назвали дату закладки фундамента АЭС "Аккую"
В октябре 2017 года "Институт Гидропроект" выбран победителем открытого конкурса на разработку обоснования размещения и оценку технико-экономических показателей накопителей энергии при АЭС. Заказчиком стала компания RAOS Energy Enerji Yatırımları Danışmanlığı Anonim Şirketi (турецкая "дочка" компании Росатома "Русатом Энерго Интернешнл").

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Ранее сообщалось, что церемония заливки "первого бетона" в основание станции намечена на апрель нынешнего года. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

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