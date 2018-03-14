В "Росатоме" рассказали о работе на мировых рынках при усилении санкций

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" сможет эффективно работать на зарубежных рынках в случае ужесточения западных санкций против РФ, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в среду на форуме "Россия — страна возможностей".
По словам Лихачева, он относится к санкциям "как к неправедному, незаконному способу экономической конкуренции".
"Мы научились работать в праведном (конкурентном) поле, мы научимся работать и в поле неправедном", — сказал Лихачев.
Ранее неоднократно отмечалось, что ни один проект Росатома напрямую не попал под западные санкции. Вместе с тем, Росатом сталкивается с так называемыми опосредованными санкциями, когда Запад оказывает политическое давление на партнеров российской атомной госкорпорации.
Росатом — абсолютный лидер по числу сооружаемых энергоблоков АЭС за рубежом. Сегодня в портфеле госкорпорации на разном этапе реализации находятся проекты 33 энергоблоков АЭС в 12 странах мира.