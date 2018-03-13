Росатом начал строительство нового стратегически важного уранового рудника

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Строительство нового стратегически важного уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации "Росатом") началось во вторник, сообщила пресс-служба АРМЗ.

Будущий рудник позволит стабильно обеспечивать ураном атомную отрасль России. Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля, для освоения которых будет построен новый рудник, составляют около 40 тысяч тонн урана (35% от общего размера запасов ППГХО). Среднее содержание стратегического металла в них выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.

В 2023 году будет введена в эксплуатацию первая очередь рудника. В 2024-2026 годах комплекс горно-капитальных работ будет завершен, и объект выйдет на проектную мощность.

Соинвестором проекта строительства нового рудника будет Китай. Соглашение об основных условиях инвестиций подписано в понедельник в Москве. Общая стоимость проекта составляет 18,5 миллиарда рублей. Первый транш со стороны Российско-Китайского Инвестиционного фонда регионального развития составит 2,5 миллиарда рублей. Финансовую поддержку с китайской стороны обеспечит Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). ИФРР и ППГХО планируют в течение полугода создать совместное предприятие или управляющую компанию для реализации этого проекта, причем 49% в нем будет принадлежать ИФРР. Инвестиции фонда в строительство второй очереди рудника в 2020–2023 годах составят около 14 миллиардов рублей.