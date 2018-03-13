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Ядерные технологии
Ядерные технологии

"Росатом" поможет решить экологические проблемы в странах СНГ

03:0413.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРосатом. Архивное фотоРосатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Получение предприятием госкорпорации "Росатом" АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ) статуса базовой организации СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) поможет улучшить экологическую обстановку в местах, где велись работы в рамках советского атомного проекта, рассказал РИА Новости гендиректор ФЦЯРБ Андрей Голиней.

Российско-китайские переговоры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Решение о придании ФЦЯРБ нового статуса было принято 2 марта на заседании Экономического совета СНГ в Москве.

"В 2014 году решением Совета глав правительств СНГ была утверждена Концепция ядерной и радиационной безопасности государств — участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях. Но для практического воплощения заложенных в нем фундаментальных принципов безопасности был необходим переход к единой научно-методической базе и технологической политике в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО в странах СНГ на основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности с едиными критериями, с учетом национальных особенностей накопленных проблем, и направленной, в конечном итоге, на снижение затрат на реализацию концепции. То есть требовался переход к принципу "единого технологического окна", — пояснил Голиней.

Добыча природного урана. Архив
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"Мы в свое время выступили с этой инициативой, она была поддержана экспертным сообществом государств-участников СНГ еще в 2015 году", — сказал собеседник агентства.

По словам Голинея, важность принципа "единого технологического окна" обосновывается тем, что общие критерии позволят создать общую базу данных по ядерным объектам, подлежащим выводу из эксплуатации, а также ускорить ликвидацию последствий "ядерного наследия" в части захоронения накопленных радиоактивных отходов.

Гендиректор ФЦЯРБ пояснил, каких дивидендов могут ждать страны Содружества от работы специализированной базовой организации. "В первую очередь, это конечно, создание совместной системы обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов государств-участников СНГ", — отметил Голиней.

Строительная площадка Ленинградской атомной электростанции-2. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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По его словам, это ускорит решение национальных задач в области ОЯТ и РАО, ликвидацию последствий "ядерного наследия" в части захоронения накопленных радиоактивных отходов, минимизировать количество вновь образующихся РАО и мест их захоронения. Кроме того, будет обеспечена безопасность на всех стадиях обращения с РАО. Также появится возможность создать единую базу данных по ядерным объектам, подлежащим выводу из эксплуатации, а также обобщить и распространить передовой опыт в области обращения с ОЯТ и РАО, отметил собеседник агентства.

Приоритетными направлениями деятельности ФЦЯРБ в этой области станут межгосударственный информационный обмен (научно-техническая, методологическая и другая информация) в области обращения с ОЯТ, РАО, вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов и содействие в реализации совместных проектов и программ, направленных на повышение безопасности завершающей стадии жизненного цикла объектов мирного использования атомной энергии.

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© РИА Новости / Анна Раткогло
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Кроме того, ФЦЯРБ будет содействовать развитию сотрудничества государств – участников СНГ в области заключительной стадии ядерного топливного цикла. Также в рамках своей деятельности специалисты ФЦЯРБ будут принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ, организовывать научно-практические и инженерно-технические конференции, семинары, совещания и другие мероприятия по основным направлениям своей деятельности.

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