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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Советник Путина назвал прорывным российско-китайский урановый проект

19:3412.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСоветник президента РФ Сергей Глазьев на форуме Финансового университета Ловушка новой нормальностиСоветник президента РФ Сергей Глазьев на форуме Финансового университета Ловушка новой нормальности
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Проект по строительству в России нового крупного уранового рудника с участием Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития (ИФРР) носит прорывной характер, потому что он необходим для создания механизмов совместных инвестиций в общие проекты РФ и КНР, считает советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архив
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В понедельник в Москве было подписано соглашение об основных условиях инвестиций ИФРР в сооружение в России стратегически важного уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг госкорпорации "Росатом" АРМЗ).

Новый рудник, начало строительства которого запланировано на вторник, позволит стабильно обеспечивать ураном атомную отрасль России. Планируется, что первая очередь рудника №6 будет введена в эксплуатацию в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 18,5 миллиарда рублей. Первый транш со стороны ИФРР составит 2,5 миллиарда рублей.

В беседе с РИА Новости по итогам подписания Глазьев подчеркнул важность этого проекта для развития сотрудничества России и Китая. "Нам очень не хватает крупных инвестиционных проектов, которыми должно наполняться сопряжение Евразийского экономического союза и (китайской концепции) "Одного пояса – одного пути". Эта инициатива глав наших государств сквозной нитью сегодня проходит через всю ткань наших отношений", — сказал советник президента РФ.

"Традиционные формы сотрудничества, когда каждая страна сама финансирует свою часть инвестиционных проектов, себя исчерпали. Нам нужны более масштабные и кооперационные связи, проектами должны заниматься соответствующие совместные инвестиционные структуры, или, как говорят, институты развития. Такой институт развития был создан в виде Инвестиционного фонда регионального развития", — отметил Глазьев.

По его словам, первый проект фонда – строительство рудника в российском Забайкальском крае — имеет не только важное значение для атомной сферы, но и большое социально-политическое значение. "Обе стороны рассматривают его как первый шаг в расширении сотрудничества. В целом для формирования механизмов совместных инвестиций проект имеет, я считаю, прорывной характер", — сказал собеседник агентства.

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© РИА Новости / Анна Раткогло
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Глазьев подчеркнул важность ухода от расчета в долларах при реализации этого проекта. "Это наша принципиальная позиция. Работа будет вестись в национальных валютах", — отметил советник главы российского государства.

О создании управляющей компании ИФРР было объявлено 4 июля 2017 года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Основными инвесторами ИФРР являются крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, в том числе Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation), а также компании свободной экономической зоны Шэньчжэнь. Под управлением фонда находятся 100 миллиардов юаней. Целью создания фонда являются инвестиции в проекты на территории РФ и за ее пределами, реализация которых оказывает экономически значимый эффект для развития России.

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Ядерные технологии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алан
Эх, зря икону российского либерализма из краснокаменской колонии отпустили раньше срока - сейчас бы у него была возможность поработать на урановом руднике. Это сделало бы его ещё и светочем демократии.
19:56
12.03.2018
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