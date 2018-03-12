Россия и Япония наметили шаги по обезвреживанию радиоактивных отходов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты атомной отрасли России и Японии согласовали практические шаги, необходимые для осуществления обмена результатами экспериментов по обезвреживанию опасных радиоактивных отходов, сообщила пресс-служба компании госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт".

В марте нынешнего года в Москве, Обнинске (Калужская область) и Димитровграде (Ульяновская область) состоялись консультации специалистов "Росатома" и его организаций с представителями Агентства по атомной энергии Японии. "В ходе консультаций стороны согласовали практические шаги, необходимые для осуществления обмена результатами экспериментов по трансмутации минорных актинидов в быстрых реакторах и на критических стендах", — говорится в сообщении.

Россия и Япония в рамках прошедшего в сентябре 2017 года Восточного экономического форума во Владивостоке подписали меморандум о совместных работах в области технологий, направленных на уменьшение опасности радиоактивности отходов. Тем самым стороны выразили намерение сотрудничать в области продвижения инновационных энергетических технологий при обращении с радиоактивными отходами, что является одной из важнейших проблем в современной атомной энергетике.

В работающем в ядерных реакторах топливе накапливаются так называемые минорные актиниды — долгоживущие радиоактивные изотопы америция, кюрия, нептуния. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива, и поэтому, как считают специалисты, необходимо создавать промышленные технологии их обезвреживания.

Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью так называемой трансмутации — "пережигания" наиболее опасных радионуклидов в ядерных реакторах на быстрых нейтронах или с помощью ускорителей.

Как сообщалось ранее, "Росатом" уже приступил к освоению ряда технологий обезвреживания минорных актинидов. По программе инновационного развития "Росатома", на рубеже 2020-х годов должны быть предложены основные способы их трансмутации, а также их расчетно-экспериментальное обоснование на таких установках, как комплекс быстрых физических критических стендов (БФС, работает в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского в Обнинске, Калужская область) и реактор БОР-60 (работает в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде).