В "Росатоме" рассказали о сотрудничестве с Китаем на рынках добычи урана

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архив

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архив

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия и Китай будут совместно работать на мировых рынках добычи урана, заявил заместитель генерального директора — директор блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николай Спасский.

В понедельник в Москве было подписано соглашение об основных условиях инвестиций в строительство в России нового стратегически важного уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ Росатома).

Первый транш Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития" (ИФРР) в проект составит 2,5 миллиарда рублей. Тем самым Китай впервые входит в уранодобывающие проекты Росатома.

"Проект предусматривает совместную работу (России и Китая) на мировых урановых рынках", — сказал Спасский на церемонии подписания.