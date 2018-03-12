В Росатоме рассказали о ходе поиска соинвесторов в турецкую АЭС "Аккую"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Поиск соинвесторов в проект строительства с участием России АЭС "Аккую" в Турции идет совершенно нормально, заявил журналистам в понедельник замглавы госкорпорации "Росатом" Николай Спасский.

"Все идет совершенно нормально", — прокомментировал он.

Спасский добавил, что по-настоящему предметный разговор на эту тему может пойти после заливки "первого бетона" в основание будущей АЭС. Ранее сообщалось, что эта церемония запланирована на апрель.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что консорциум местных компаний Cengiz-Kolin-Kalyon, прежде заявивший о намерении инвестировать в проект, отказался от участия в нем, так как не смог прийти к согласию по коммерческим вопросам и финансированию. "Росатом", который в рамках межправительственного соглашения с Турцией может продать инвесторам 49% акций "Аккую", продолжает переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект.

Также сообщалось, что российская сторона ведет переговоры по участию в проекте строительства "Аккую" со многими компаниями, в том числе с турецкой электрогенерирующей государственной компанией Elektrik Uretim A. S. (EUAS).

Проект

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Российская сторона в 2010 году учредила в Турции проектную компанию "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi), акционерами которой в настоящее время являются компании, уполномоченные правительством России. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, внешние инвесторы получат в этой компании 49%, а у российской стороны останется не менее 51%.