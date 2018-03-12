КНР будет соинвестором строительства в России крупного уранового рудника

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. КНР будет соинвестором строительства в России нового стратегически важного уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации "Росатом"), соглашение об основных условиях инвестиций подписано в понедельник в Москве.

Документ подписали генеральный директор АРМЗ Владимир Верховцев, председатель совета директоров управляющей компании "Российско-Китайский инвестиционный фонд регионального развития" (ИФРР) Ван Фэн и заместитель генерального директора ППГХО по экономике и финансам Денис Михайлов. Тем самым Китай впервые войдет в уранодобывающие проекты Росатома.

Новый рудник, начало строительства которого запланировано на вторник, позволит стабильно обеспечивать ураном атомную отрасль России. Планируется, что первая очередь рудника №6 должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 18,5 миллиарда рублей. Первый транш со стороны фонда составит 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщил журналистам глава ИФРР Рустам Темиргалиев, финансовую поддержку с китайской стороны обеспечит Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC).

Также, по словам Темиргалиева, ИФРР и ППГХО планируют в течение полугода создать совместное предприятие или управляющую компанию для реализации этого проекта, причем 49% в нем будет принадлежать ИФРР. Он добавил, что инвестиции фонда в строительство второй очереди рудника в 2020–2023 годах составят около 14 миллиардов рублей.

Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений Стрельцовского рудного поля, для освоения которых будет построен новый рудник, составляют около 40 тысяч тонн урана (35% от общего размера запасов ППГХО). Среднее содержание стратегического металла в них выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.