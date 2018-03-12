Четвертый энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС возобновил работу после планового технического обслуживания и профилактического ремонта, сообщило управление информации и общественных связей БАЭС.

Блок возобновил работу 11 марта 2018 по завершении плановой перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. В ходе этих мероприятий был выполнен большой объём работ в рамках освоения опыта эксплуатации инновационных устройств и систем, применяемых на уникальном энергоблоке, отмечается в сообщении.

В настоящий момент энергоблок №4 находится в сети, набор мощности происходит в соответствии с графиком. На номинальный уровень мощности энергоблок планируется вывести во вторник.

На энергоблоке №3 с реактором БН-600 продолжаются плановые работы по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.

Белоярская АЭС имени Курчатова (Заречный, Свердловская область) является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). Станция введена в работу в 1964 году. Её два первых энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были ранее окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Энергоблок №3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт эксплуатируется с 1980 года. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива.

На четвертом блоке БАЭС эксплуатируется реактор на быстрых нейтронах БН-800, на котором будут отрабатываться технологии замыкания ядерного топливного цикла, необходимые для развития атомной энергетики. Блок №4 с реактором БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых в России будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.