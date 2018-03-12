Четвертый энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС возобновил работу после планового технического обслуживания и профилактического ремонта, сообщило управление информации и общественных связей БАЭС.
В настоящий момент энергоблок №4 находится в сети, набор мощности происходит в соответствии с графиком. На номинальный уровень мощности энергоблок планируется вывести во вторник.
На энергоблоке №3 с реактором БН-600 продолжаются плановые работы по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования.
Белоярская АЭС имени Курчатова (Заречный, Свердловская область) является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). Станция введена в работу в 1964 году. Её два первых энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были ранее окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.
В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.
На четвертом блоке БАЭС эксплуатируется реактор на быстрых нейтронах БН-800, на котором будут отрабатываться технологии замыкания ядерного топливного цикла, необходимые для развития атомной энергетики. Блок №4 с реактором БН-800 должен стать прототипом более мощных коммерческих энергоблоков БН-1200, решение о целесообразности строительства которых в России будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.