Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети на ремонт

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщает в воскресенье оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".
Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине с установленной мощностью 6 тысяч МВт. На данной станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 950 МВт.