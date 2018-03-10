Россия подпишет новое соглашение о сотрудничестве с ЦЕРН

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство РФ подпишет с ЦЕРН в 2018 г новое соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке. Также в новом соглашении предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проект соглашения в настоящее время проходит процедуру согласования. В первой половине года проект будет рассмотрен на международном совете ЦЕРН и затем документ будет подписан.

"В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики", — подчеркнули в Минобрнауки.

В Минобрнауки напомнили, что сотрудничество России и ЦЕРН насчитывает около 60 лет плодотворного взаимодействия. Действующее соглашение было подписано в 1993 году. С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании.

"В 2017 году достигнуто соглашение между ЦЕРН и Минобрнауки России о подписании нового соглашения о сотрудничестве, которое даёт России особый статус по участию в экспериментах. Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве", — пояснили в ведомстве.

Россия подала заявку на ассоциированное членство в ЦЕРН в 2013 году. Совет организации одобрил заявление, однако впоследствии Москва его отозвала. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили РИА Новости, что соответствующее решение приняли еще в ноябре прошлого года.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Крупнейшим проектом ЦЕРН считается большой адронный коллайдер.