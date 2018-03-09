МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал работу и выдал первый ток в энергосистему России.

"Девятого марта 2018 года в 09:19 мск на инновационном энергоблоке № 1 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (филиал концерна "Росэнергоатом", входит в электроэнергетический дивизион "Росатома". — Прим. ред.) произведена важнейшая операция — генератор синхронизирован с сетью, и энергоблок начал выдавать первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему страны", — говорится в сообщении Ленинградской атомной электростанции.

Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 — второй по счету блок подобного типа в мире. Пуск первого состоялся в 2016 году на Нововоронежской АЭС.

По предварительным оценкам, после ввода энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию в бюджет Ленобласти поступит более трех миллиардов рублей дополнительных налогов за год.

Первый энергоблок ЛАЭС-2 начали готовить к пуску в декабре прошлого года, когда в активную зону ядерного реактора были загружены первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. В феврале реакторную установку энергоблока вывели на минимально контролируемый уровень мощности и начали проводить испытания. Неделю спустя программа физического пуска энергоблока № 1 ВВЭР-1200 была выполнена в полном объеме.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. В составе новой электростанции будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+". Они соответствуют самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Сегодня Ленинградская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии на северо-западе России. Станция вырабатывает около 50% электроэнергии в регионе.