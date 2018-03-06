Россия передала Китаю в пользование новый энергоблок Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия передала Китаю в 24-месячную гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 Тяньваньской АЭС, сообщила пресс-служба группы компаний ASE (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Протокол предварительной приемки третьего энергоблока ТАЭС был подписан в рамках 25-го координационного совещания на площадке сооружения Тяньваньской АЭС в Китае", — сообщил директор по проектам в Китае группы ASE Алексей Банник, слова которого приводятся в сообщении.

Выработка электроэнергии энергоблоком №3 Тяньваньской АЭС началась 30 декабря 2017 года. В феврале нынешнего года энергоблок АЭС успешно прошел 100-часовые гарантийные испытания.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В основу сооружения Тяньваньской АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью соответствует требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт", входящей в состав группы компаний ASE.