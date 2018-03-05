Росатом в этом году планирует ввести в эксплуатацию свой первый ветропарк

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию в России свой первый ветропарк на 150 МВт, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"К концу года мы должны ввести в эксплуатацию пилотный ветропарк мощностью 150 МВт", — сказал Лихачев, слова которого цитирует официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".

"Это первый для нас проект в возобновляемой энергетике, от его успеха будет многое зависеть", — добавил глава Росатома.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году компания Росатома "ВетроОГК" выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. В 2017 году "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Первой намечено построить такую ВЭС мощностью до 150 МВт в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Станция будет сооружена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав станции войдет до 60 ветроэнергетических установок.