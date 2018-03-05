"Росатом" начнет строительство АЭС "Аккую" в Турции в апреле

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в апреле нынешнего года начать фактическое строительство в Турции АЭС "Аккую", сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он выступил в рамках прошедшего в начале марта так называемого дня информирования в российской атомной отрасли.

"В начале апреля на этой площадке (АЭС "Аккую" — ред.) запланирован "первый бетон", — сказал Лихачев, слова которого цитирует официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом". Церемония заливки "первого бетона" символизирует начало фактического строительства.

Лихачев отметил, что для начала работ на площадке АЭС "Аккую" необходимо получить 101 лицензию, 90 из них уже есть.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.