На "Атомэкспо-2018" вручат премию за развитие мирного атома

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Церемония награждения первых лауреатов новой международной премии Atomexpo Awards, профессиональной награды за вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества, состоится на предстоящем 14-16 мая в Сочи форуме "Атомэкспо-2018".

Форум "Атомэкспо", ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".

Как отмечается на сайте "Атомэкспо-2018", цели и задачи конкурса на соискание новой премии — представление достижений компаний в области атомной энергии, повышение рейтинга доверия общественности к мирному атому, поддержание высокого уровня профессиональных компетенций в атомной отрасли.

В конкурсе принимают участие компании и организации, участвовавшие в ежегодном форуме "Атомэкспо" за все время его проведения с 2009 года, и реализовавшие за это время свои проекты, претендующие на получение премии. Atomexpo Awards будет вручаться в пяти номинациях.

В номинации "Лучший старт" премия присуждается за лучший проект, связанный с запуском реализации национальной атомной программы, в том числе сооружением АЭС, в стране-новичке в области атомной энергетики. В номинации "Атомные технологии для улучшения качества жизни" премия присуждается за лучший проект в области неэнергетического применения ядерных технологий: это ядерная медицина, технологии радиационной обработки для сельского хозяйства и промышленности, технологии безопасности и защиты, неразрушающий контроль и т.п.

Победитель в номинации "Инновации для будущего" получит премию за самые прорывные и инновационные технологические проекты в области строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации объектов ядерной энергетики и проекты в области атомного машиностроения. Наградой в номинации "Общественная приемлемость" будет отмечена реализация наиболее эффективных коммуникационных проектов, направленных на повышение общественной приемлемости атомной энергии.

Наконец, в номинации "Сохранение и развитие человеческого капитала" премия будет вручена за лучший проект в сфере управления человеческим капиталом, направленный на создание кадровых резервов, обеспечение условий повышения квалификации сотрудников, развитие и интеграцию корпоративной культуры в жизни компании/организации и т.п.

Церемония награждения состоится в день открытия форума 14 мая.

В форуме "Атомэкспо" принимают участие руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли и смежных отраслей, государственных структур, представители международных и общественных организаций, ведущие эксперты. За десять лет "Атомэкспо" стал глобальным мероприятием для обмена мнениями и лучшими практиками в области эффективного использования атомной энергии, востребованной площадкой для деловых встреч, заключения соглашений о сотрудничестве и запуска новых проектов.

С 2009 по 2017 годы в мероприятиях форума приняли участие около 38 тысяч человек из 83 стран. Свои выставочные экспозиции представили около тысячи компаний. На полях девяти форумов было подписано более 300 соглашений и международных документов о сотрудничестве.