Объекты производства плутония на Енисее подготовят к выводу из эксплуатации

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бассейны выдержки облученного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов, использовавшихся для наработки оружейного плутония на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) предстоит в нынешнем году подготовить к выводу из эксплуатации, следует из материалов на сайте госзакупок.

На ГХК, расположенном в горных выработках скального массива на берегу Енисея, действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался — надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас на ГХК идет вывод всех трех реакторов из эксплуатации. Этот проект выполняется в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности.

На площадке реакторного завода ГХК расположены бассейны, в которые после облучения в реакторах помещались урановые блоки, содержавшие наработанный плутоний. Во время выдержки в бассейнах блоки охлаждались, при этом также происходил распад короткоживущих радионуклидов. После этого блоки поступали на переработку с целью выделения плутония.

Вывод из эксплуатации не только реакторов, но и вспомогательного оборудования — обязательный этап их жизненного цикла, необходимый для снижения нагрузки на окружающую среду.

Как отмечается в техническом задании на предстоящую работу, за период эксплуатации в бассейнах были, в частности, накоплены иловые отложения, которые являются среднеактивными радиоактивными отходами. В бассейнах также размещены технологические емкости, предназначавшиеся для временного хранения облученного топлива.

Целью предстоящей работы является выполнение комплекса практических мероприятий по подготовке к выводу из эксплуатации бассейнов выдержки ОЯТ реакторов ГХК. Для этого в рамках данной работы предстоит до конца нынешнего этого года очистить эти бассейны. Иловые отложения должны быть собраны в специальные контейнеры.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.