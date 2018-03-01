Росатом начнет производство ядерного топлива для атомного ледокола "Урал"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ПАО "Машиностроительный завод" (МСЗ, Электросталь, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") в 2018 году начнет производство ядерного топлива для строящегося универсального атомного ледокола "Урал", сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

Ледокол "Урал" — второй серийный атомоход проекта 22220. Он был заложен на стапеле Балтийского завода в Санкт-Петербурге в 2016 году. Конструкция ледоколов данного проекта ("Арктика", "Сибирь", "Урал") включает наиболее современную судовую реакторную установку "РИТМ-200", в состав которой входят два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Кроме того, на четвёртый квартал 2018 года намечено завершение на МСЗ строительно-монтажных работ по проекту создания установки восстановительного пирогидролиза гексафторида урана. Новая линия по производству порошка диоксида урана, который затем используется для производства топливных таблеток, будет отличаться значительно более высокой производительностью и низкой энергоёмкостью, а также практически полной автоматизацией всех технологических процессов.

МСЗ — один из крупнейших в мире производителей топлива для ядерных реакторов. Завод производит топливные сборки для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для энергетических установок атомного ледокольного флота.