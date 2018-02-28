МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия готова построить в Монголии Центр ядерной науки и технологий, меморандум о сотрудничестве по данному проекту будет подписан сторонами в среду, 28 февраля, сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе выступления на заседании межправительственной комиссии РФ и Монголии.

"Подтверждаем готовность развивать сотрудничество в атомной сфере. Специалисты госкорпорации "Росатом" и Комиссии по ядерной энергетике правительства Монголии разработали проект меморандума о сотрудничестве в области создания Центра ядерной науки и технологий Монголии. Документ будет подписан сегодня", — сказал Донской.

В Москве в среду проходит заседание межправительственной комиссии РФ и Монголии. Сопредседателями МПК являются глава Минприроды России Сергей Донской и премьер-министр Монголии Ульзийсайханы Энхтувшин.