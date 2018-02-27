Росатом рассчитывает построить первый реактор БН-1200 в 2020-х годах

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи. 27 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи. 27 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росатом рассчитывает на строительство в РФ в 2020-х годах первого промышленного реактора на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

По словам Лихачева, нужно начать строить "быстрые" реакторы по всему миру. "Для этого нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 мегаватт в РФ. Мы вышли с такими предложениями в правительство, надеемся, что нам удастся поместить в 2020 годы в энергетическую систему первый мощностью 1200 мегаватт реактор на быстрых нейтронах", — сказал Лихачев.

"И тогда, соответственно, мы можем также предложить не просто строительство наших типовых водо-водяных реакторов, но и строительство целых промышленных энергетических комплексов нашим партнерам так же активно по всему миру, какую работу мы сегодня и ведем", — добавил глава Росатома.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в "быстрых" реакторах-размножителях (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

По мнению специалистов, блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе — в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла.

БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800. Энергоблок БН-1200 также намечено построить на Белоярской АЭС.