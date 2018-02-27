Росатом рассчитывает построить первый реактор БН-1200 в 2020-х годах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росатом рассчитывает на строительство в РФ в 2020-х годах первого промышленного реактора на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
"И тогда, соответственно, мы можем также предложить не просто строительство наших типовых водо-водяных реакторов, но и строительство целых промышленных энергетических комплексов нашим партнерам так же активно по всему миру, какую работу мы сегодня и ведем", — добавил глава Росатома.
Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. Тем самым за счет полного использования уранового сырья в "быстрых" реакторах-размножителях (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.
В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем, натрием БН-800, на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла.
БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800. Энергоблок БН-1200 также намечено построить на Белоярской АЭС.