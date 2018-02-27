Лихачев рассказал о лидерстве Росатома в строительстве АЭС за рубежом

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росатом остается мировым лидером по строительству АЭС за рубежом, несмотря на жесточайшую конкуренцию, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи Лихачев рассказал президенту об инвестпрограмме компании и планах строительства атомного ледокольного флота.

"Все эти наработки, Владимир Владимирович, в нашей энергетической что ли, атомной повестке дня позволяют нам сохранять международное лидерство. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, мы строим сегодня за рубежом больше блоков, чем все остальные страны вместе взятые. Но чувствуем, что конкуренция нарастает, и, конечно же, рано или поздно наши партнеры, и друзья и конкуренты одновременно, овладеют этими технологиями, поэтому в заделе – принципиально новые направления", — сказал он.