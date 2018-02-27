Эксперт рассказал о значении прихода крупных банков в проекты Росатома

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом", использовав опыт участия крупного банка в своем проекте по строительству ветропарков, сможет тиражировать такую практику и в других перспективных проектах по развитию новых неядерных бизнесов, считает советник президента ГК "Финам" Ярослав Кабаков.

Ранее структура Газпромбанка — ООО "ГПБ-Ветрогенерация" — приобрела у Росатома 49,5% акций проектной компании "ВетроОГК", занимающейся строительством ветропарков в России. Контролирующая доля в "ВетроОГК" остается у Росатома.

"Сделка выгодна Росатому. Во-первых, сохраняя контроль над компанией-оператором, он получает мощного соинвестора, дополнительную финансовую опору для развития своих проектов ветрогенерации", — сообщил Кабаков журналистам.

"Во-вторых, привлечение крупного банка с инструментом проектного финансирования позволит Росатому развивать перспективный бизнес без излишней нагрузки на собственные финансы. А успешный опыт по использованию этого инструмента Росатом сможет тиражировать и в других перспективных проектах в новых направлениях бизнеса", — добавил он. Интерес Газпромбанка подтверждает эффективность стратегии Росатома по развитию новых бизнесов, отметил Кабаков.

По словам эксперта, развитие ветроэнергетики в России находится на начальном этапе, и поэтому для инвесторов интересно войти на этот рынок сейчас. "Потому что с учетом планов по созданию новых мощностей в ветрогенерации внутренний рынок будет расти и те участники, что пришли раньше, смогут занять большую долю рынка", — пояснил Кабаков. Он напомнил, что ранее в феврале было объявлено о планах Росатома по строительству ветропарков в Ростовской области, Краснодарском крае, на Ставрополье и в Карелии.

"Мы видим здесь большой разброс климатических условий, и наращивание компетенций для работы на разных широтах будет хорошим плюсом в копилке компетенций госкорпорации. Более того, это направление ВИЭ активно развивается за рубежом, и в случае если Росатом достигнет успехов на внутреннем рынке, он сможет предлагать свои проекты в ветрогенерации и на глобальной арене (возможно, в комплексе с проектами в атомной энергетике как еще одном виде безуглеродной генерации, которая становится все более востребованной в мире в связи с борьбой с изменением климата)", — отметил эксперт.

Проекты по ветроэнергетике Росатом рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году "ВетроОГК" выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ВЭС общей мощностью 610 МВт. В 2017 году "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.