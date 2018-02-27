В Росатоме хотят создать технику, повышающую эффективность замеров радиации

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) намерен создать серию приборов, которые повысят эффективность и надежность измерений уровней ионизирующего излучения, в частности на АЭС и в хранилищах радиоактивных отходов, сообщил генеральный директор ФЭИ Андрей Говердовский.
"Мы хотим представить госкорпорации проект серии цифровых приборов для атомных станций, хранилищ отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов и других объектов. Они повысят эффективность и надежность измерения радиационных полей: нейтронных, гамма-полей и других", — сказал Говердовский в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".
По его словам, в основе этих новых приборов будут лежать наработки, использованные ФЭИ при создании интегрированного детектора нейтронов, необходимого для точной идентификации топливных фрагментов на аварийной японской АЭС "Фукусима-1".
"Используя последние цифровые технологии, мы приспособили обычный нейтронный детектор для работы в плотных радиационных полях. Эта разработка, по сути, шаг к созданию цифровой спектрометрии, в определенном смысле прорыв", — отметил Говердовский.
Государственный научный центр РФ ФЭИ — многопрофильная научная организация, ведущая комплексные исследования физико-технических проблем атомной науки и техники. ФЭИ, основанный в мае 1946 года, стал первым в стране институтом, созданным для разработки атомных реакторов.