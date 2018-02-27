В Росатоме хотят создать технику, повышающую эффективность замеров радиации

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) намерен создать серию приборов, которые повысят эффективность и надежность измерений уровней ионизирующего излучения, в частности на АЭС и в хранилищах радиоактивных отходов, сообщил генеральный директор ФЭИ Андрей Говердовский.

Применение надежных методов, позволяющих получать точную информацию об уровнях ионизирующего излучения (рентгеновского и гамма-излучения, а также потоков элементарных частиц) необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности персонала, работающего на объектах использования атомной энергии.

"Мы хотим представить госкорпорации проект серии цифровых приборов для атомных станций, хранилищ отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов и других объектов. Они повысят эффективность и надежность измерения радиационных полей: нейтронных, гамма-полей и других", — сказал Говердовский в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

По его словам, в основе этих новых приборов будут лежать наработки, использованные ФЭИ при создании интегрированного детектора нейтронов, необходимого для точной идентификации топливных фрагментов на аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

"Используя последние цифровые технологии, мы приспособили обычный нейтронный детектор для работы в плотных радиационных полях. Эта разработка, по сути, шаг к созданию цифровой спектрометрии, в определенном смысле прорыв", — отметил Говердовский.

Система измерений, созданная на основе этого детектора, должна будет накапливать полученные результаты в базу данных, а также строить трехмерные карты плотности мощности гамма- и нейтронного излучения, определять наличие топливных фрагментов, которые предстоит извлечь при разборке аварийных энергоблоков АЭС "Фукусима-1".

Государственный научный центр РФ ФЭИ — многопрофильная научная организация, ведущая комплексные исследования физико-технических проблем атомной науки и техники. ФЭИ, основанный в мае 1946 года, стал первым в стране институтом, созданным для разработки атомных реакторов.