Росатом получил свыше тысячи заявок на свой конкурс инновационных проектов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" получила свыше тысячи заявок на конкурс "Вектор" по отбору стартап-проектов, которые могут быть поддержаны новым корпоративным венчурным фондом госкорпорации, свыше трех сотен проектов отобраны для дальнейшей экспертизы, сообщили РИА Новости в Росатоме.

Цель конкурса — развитие инновационной среды за счет увеличения числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для венчурных инвестиций Росатома, а также для развития новых высокотехнологичных рынков на основе потенциала атомной отрасли. Заявки на конкурс принимались с октября прошлого года.

"Конкурс привлек внимание множества предпринимателей России и СНГ, на него пришло 1103 заявки на участие. Среди заявителей – крупнейшие институты развития, технопарки, вузы, акселераторы и отдельные частные разработчики", — сообщил представитель Росатома.

По его словам, больше всего проектов было подано в сфере цифровых платформ — 266, робототехники — 163 и композитных материалов — 124 заявки. "Разнообразие заявленных продуктов впечатляет – разработчиками были предложены проработанные идеи от производства сверхлегких складных самокатов до беспилотных летательных аппаратов", — отметили в госкорпорации.

Для отбора и экспертизы заявок было создано экспертное сообщество, объединяющее представителей атомной отрасли по различным ее направлениям, представителей фонда "Сколково", а также партнеров и директоров венчурных фондов, директоров по исследованиям и разработкам крупных компаний, всего более 60 экспертов.

"На сегодняшний день 342 проекта уже отобраны для дальнейшей экспертизы. Следующие этапы – полуфинал и финал конкурса, который пройдет в середине марта, когда лучшие проекты представят свои идеи членам жюри", — сообщил собеседник агентства.

На конкурс принимались заявки по таким высокотехнологичным направлениям, как аддитивные технологии (трехмерная печать), робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители энергии, чистая вода. В числе направлений также инжиниринг комплексной энергоструктуры, энергосистемы на основе высокотемпературных сверхпроводников, искусственный интеллект.

Организатором конкурса стал Росатом, а соорганизатором — фонд "Сколково". Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 15 января 2018 года. Победители конкурса получат инвестиционную поддержку от нового венчурного фонда.

О том, что Росатом создает свой корпоративный венчурный фонд, было объявлено в октябре 2017 года. Первоначальный объем фонда составит 6 миллиардов рублей.