РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом получил свыше тысячи заявок на свой конкурс инновационных проектов

16:2526.02.2018
0340
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтенд Госкорпорации Росатом. Архивное фотоСтенд Госкорпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" получила свыше тысячи заявок на конкурс "Вектор" по отбору стартап-проектов, которые могут быть поддержаны новым корпоративным венчурным фондом госкорпорации, свыше трех сотен проектов отобраны для дальнейшей экспертизы, сообщили РИА Новости в Росатоме.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Росатом поставит изотопы для поиска ядерных распадов-"призраков"
Цель конкурса — развитие инновационной среды за счет увеличения числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для венчурных инвестиций Росатома, а также для развития новых высокотехнологичных рынков на основе потенциала атомной отрасли. Заявки на конкурс принимались с октября прошлого года.

"Конкурс привлек внимание множества предпринимателей России и СНГ, на него пришло 1103 заявки на участие. Среди заявителей – крупнейшие институты развития, технопарки, вузы, акселераторы и отдельные частные разработчики", — сообщил представитель Росатома.

По его словам, больше всего проектов было подано в сфере цифровых платформ — 266, робототехники — 163 и композитных материалов — 124 заявки. "Разнообразие заявленных продуктов впечатляет – разработчиками были предложены проработанные идеи от производства сверхлегких складных самокатов до беспилотных летательных аппаратов", — отметили в госкорпорации.

Для отбора и экспертизы заявок было создано экспертное сообщество, объединяющее представителей атомной отрасли по различным ее направлениям, представителей фонда "Сколково", а также партнеров и директоров венчурных фондов, директоров по исследованиям и разработкам крупных компаний, всего более 60 экспертов.

"На сегодняшний день 342 проекта уже отобраны для дальнейшей экспертизы. Следующие этапы – полуфинал и финал конкурса, который пройдет в середине марта, когда лучшие проекты представят свои идеи членам жюри", — сообщил собеседник агентства.

Отправленная на утилизацию атомная подлодка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Росатом очистит Приморский край от отработавших "атомных батарей"
На конкурс принимались заявки по таким высокотехнологичным направлениям, как аддитивные технологии (трехмерная печать), робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители энергии, чистая вода. В числе направлений также инжиниринг комплексной энергоструктуры, энергосистемы на основе высокотемпературных сверхпроводников, искусственный интеллект.

Организатором конкурса стал Росатом, а соорганизатором — фонд "Сколково". Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 15 января 2018 года. Победители конкурса получат инвестиционную поддержку от нового венчурного фонда.

О том, что Росатом создает свой корпоративный венчурный фонд, было объявлено в октябре 2017 года. Первоначальный объем фонда составит 6 миллиардов рублей.

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена