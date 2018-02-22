РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Проекту реактора МБИР необходим "меганаучный" статус, заявили в Росатоме

12:0622.02.2018
(обновлено: 12:12 22.02.2018)
04510
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПавильон корпорации Росатом. Архивное фотоПавильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Проекту многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, который строится в России, необходимо придать статус международного "меганаучного" проекта, что позволит России сохранить лидерство на мировом рынке услуг по выполнению исследовательских проектов, необходимых для развития атомной энергетики, считает специальный представитель госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
© Фото : НИИАР
В конце года в России выполнят контрольную сборку корпуса реактора МБИР
Реактор МБИР мощностью 150 МВт строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз. На базе МБИР будет создан международный центр исследований.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.

Заявка на статус подана

Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
© Фото : НИИАР
Научную программу для ядерного реактора МБИР сформируют за год
По словам спецпредставителя ГК, сейчас идет работа по приданию проекту МБИР статуса "меганаучного" международного проекта, реализуемого на территории России. "Заявка на это подана", — заявил Першуков РИА Новости. Такой статус в значительной степени поможет реализации проекта, что, в свою очередь обеспечит сохранение Россией мирового лидерства в области предоставления услуг по выполнению исследований на "быстрых" реакторах, добавил он.

"По технологиям в области исследовательских "быстрых" реакторов мы опережаем другие страны, я думаю, лет на пять-семь. Мы строим в России реактор МБИР. Уже подписаны соглашения с рядом стран об участии в этом проекте, мы говорим об исследовательских программах зарубежных компаний, которые будут выполняться на МБИРе. Сформирован общий координационный совет по проекту МБИР между всеми странами-участниками", — сказал он РИА Новости.

В настоящее время невозможно создать двухкомпонентную атомную энергетику без новой исследовательской инфраструктуры, основу которой должны составить именно мощные исследовательские реакторы на быстрых нейтронах, отметил Першуков.

"Атомной энергетике нужны такие высокопоточные реакторы, дающие поток нейтронов более чем десять в пятнадцатой степени нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Чтобы обосновывать безопасность новых технологий, нам нужно моделировать состояние промышленных энергетических реакторов, с большим потоком нейтронов, и мы должны это обеспечить", — пояснил он.

Кроме того, мощные исследовательские "быстрые" реакторы позволяют резко, в несколько раз, сократить время, необходимое для выполнения проектов, добавил Першуков.

Актуальность "быстрой" тематики

Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
© Фото : НИИАР
Зарубежные страны активно идут в проект научного реактора МБИР
Он прокомментировал недавно принятый конгрессом США законопроект, в соответствии с которым в Америке должен быть построен универсальный мощный исследовательский реактор на быстрых нейтронах.

"США в свое время закрыли свою программу по "быстрым" реакторам. На этот счет там были выпущены законодательные документы, запрещавшие работать по "быстрой" тематике и замыканию ядерного топливного цикла в связи с проблемой нераспространения", — напомнил собеседник агентства.

"И вот теперь, после смены своего политического руководства, США принимают решение о том, чтобы построить мощный исследовательский реактор на быстрых нейтронах. По-видимому, это будет проект FASTER-300 — "быстрый" реактор тепловой мощностью 300 мегаватт, с жидкометаллическим натриевым теплоносителем. Это означает, что США признают, что атомная энергетика должна быть двухкомпонентной, и начинают опять развивать "быструю" тематику. Все это подчеркивает актуальность работ над быстрыми реакторами", — сказал Першуков.

В феврале конгресс США принял законопроект H.R.4378, в соответствии с которым в стране должен появиться универсальный источник быстрых нейтронов на основе ядерного реактора. Новая установка должна покрывать потребности федеральных исследований в США, связанных с облучательными экспериментами. Эксплуатацию новой установки планируется начать в конце 2025 года, объем средств, выделяемых на создание реактора, составит порядка двух миллиардов долларов.

Проект FASTER разрабатывается в Аргоннской национальной лаборатории. Это реакторная установка тепловой мощностью 300 МВт и электрической мощностью 120 МВт с металлическим уран-плутониевым топливом.

Максимальный поток быстрых нейтронов в экспериментальных каналах FASTER составляет порядка пяти на десять в пятнадцатой степени нейтронов на сантиметр квадратный в секунду.

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена