МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Проекту многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, который строится в России, необходимо придать статус международного "меганаучного" проекта, что позволит России сохранить лидерство на мировом рынке услуг по выполнению исследовательских проектов, необходимых для развития атомной энергетики, считает специальный представитель госкорпорации "Росатом" по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

Реактор МБИР мощностью 150 МВт строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз. На базе МБИР будет создан международный центр исследований.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.

Заявка на статус подана

По словам спецпредставителя ГК, сейчас идет работа по приданию проекту МБИР статуса "меганаучного" международного проекта, реализуемого на территории России. "Заявка на это подана", — заявил Першуков РИА Новости. Такой статус в значительной степени поможет реализации проекта, что, в свою очередь обеспечит сохранение Россией мирового лидерства в области предоставления услуг по выполнению исследований на "быстрых" реакторах, добавил он.

"По технологиям в области исследовательских "быстрых" реакторов мы опережаем другие страны, я думаю, лет на пять-семь. Мы строим в России реактор МБИР. Уже подписаны соглашения с рядом стран об участии в этом проекте, мы говорим об исследовательских программах зарубежных компаний, которые будут выполняться на МБИРе. Сформирован общий координационный совет по проекту МБИР между всеми странами-участниками", — сказал он РИА Новости.

В настоящее время невозможно создать двухкомпонентную атомную энергетику без новой исследовательской инфраструктуры, основу которой должны составить именно мощные исследовательские реакторы на быстрых нейтронах, отметил Першуков.

"Атомной энергетике нужны такие высокопоточные реакторы, дающие поток нейтронов более чем десять в пятнадцатой степени нейтронов на квадратный сантиметр в секунду. Чтобы обосновывать безопасность новых технологий, нам нужно моделировать состояние промышленных энергетических реакторов, с большим потоком нейтронов, и мы должны это обеспечить", — пояснил он.

Кроме того, мощные исследовательские "быстрые" реакторы позволяют резко, в несколько раз, сократить время, необходимое для выполнения проектов, добавил Першуков.

Актуальность "быстрой" тематики

Он прокомментировал недавно принятый конгрессом США законопроект, в соответствии с которым в Америке должен быть построен универсальный мощный исследовательский реактор на быстрых нейтронах.

"США в свое время закрыли свою программу по "быстрым" реакторам. На этот счет там были выпущены законодательные документы, запрещавшие работать по "быстрой" тематике и замыканию ядерного топливного цикла в связи с проблемой нераспространения", — напомнил собеседник агентства.

"И вот теперь, после смены своего политического руководства, США принимают решение о том, чтобы построить мощный исследовательский реактор на быстрых нейтронах. По-видимому, это будет проект FASTER-300 — "быстрый" реактор тепловой мощностью 300 мегаватт, с жидкометаллическим натриевым теплоносителем. Это означает, что США признают, что атомная энергетика должна быть двухкомпонентной, и начинают опять развивать "быструю" тематику. Все это подчеркивает актуальность работ над быстрыми реакторами", — сказал Першуков.

В феврале конгресс США принял законопроект H.R.4378, в соответствии с которым в стране должен появиться универсальный источник быстрых нейтронов на основе ядерного реактора. Новая установка должна покрывать потребности федеральных исследований в США, связанных с облучательными экспериментами. Эксплуатацию новой установки планируется начать в конце 2025 года, объем средств, выделяемых на создание реактора, составит порядка двух миллиардов долларов.

Проект FASTER разрабатывается в Аргоннской национальной лаборатории. Это реакторная установка тепловой мощностью 300 МВт и электрической мощностью 120 МВт с металлическим уран-плутониевым топливом.

Максимальный поток быстрых нейтронов в экспериментальных каналах FASTER составляет порядка пяти на десять в пятнадцатой степени нейтронов на сантиметр квадратный в секунду.