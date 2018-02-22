В Москве в 2020 году разберут здание, где получили первый в СССР плутоний

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Здание в Москве, где действовала знаменитая опытно-промышленная установка У-5, на которой отрабатывались технологии выделения плутония, необходимого для создания отечественного ядерного оружия, демонтируют в 2020 году, а оставшуюся площадку реабилитируют.

Об этом в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом" сообщил руководитель отделения по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) Андрей Кузнецов.

"В 2020 году здание установки будет демонтировано, площадка — реабилитирована", — сообщил Кузнецов.

Облучение урана в ядерных реакторах и последующее выделение из него плутония радиохимическими методами считается наиболее трудоемкой частью проектов по созданию ядерного оружия. С этой точки зрения установка У-5 сыграла в советском атомном проекте такую же роль, как первый отечественный реактор Ф-1, пущенный в 1946 году в Москве.

На реакторе Ф-1 были отработаны технологии, которые легли в основу строительства и эксплуатации на комбинате №817 на Южном Урале (ныне "Производственное объединение "Маяк", город Озерск) первого отечественного промышленного реактора "А" для наработки оружейного плутония. А на У-5, построенной недалеко от реактора Ф-1, в "атомном" институте НИИ-9 (ныне ВНИИНМ), отрабатывались технологии, которые были необходимы для создания первого промышленного радиохимического завода "Б" комбината №817.

Уран, облученный в реакторе Ф-1, передавался на У-5. К концу 1948 года на установке было выделено 300 миллиграмм плутония. Из этого количества удалось получить и первые миллиграммы металлического плутония (на комбинате №817 для промышленного получения металлических изделий из оружейного плутония был построен химико-металлургический завод "В").

Сочетание опытного реактора и радиохимической установки давало также возможность проверять отдельные разработки конструкций оборудования и систем контроля будущего промышленного радиохимического завода.

Установка У-5 функционировала в НИИ-9 до 1965 года, после чего была законсервирована. "Это типичный пример объекта ядерного наследия", — сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что помещения поддерживаются в радиационно-безопасном состоянии, нет рисков нарушения физических барьеров безопасности установки.

Проект по выводу из эксплуатации установки У-5 выполняется в рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года".