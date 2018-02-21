TEPCO завершила возведение саркофага над третьим блоком АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO завершила работы по возведению гигантского саркофага над третьим энергоблоком станции для извлечения сборок с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

Работы были начаты в августе прошлого года. Саркофаг состоит из восьми сборных частей, вес каждой из которых составляет 37 тонн. В бассейне с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке сейчас находятся 566 сборок.

Аналогичные работы необходимо провести также на первом и втором реакторах, где хранятся 392 и 615 сборок с ОЯТ соответственно.

Почти семь лет назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на АЭС после трагедии в Чернобыле.

Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу, до сих пор ряд районов вблизи станции непригоден для проживания. Ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.