Эксперты ЕС посетят Белоруссию в рамках проверки стресс-тестов БелАЭС

ОСТРОВЕЦ (Гродненская область), 21 фев – РИА Новости. Эксперты ЕС посетят Белоруссию в марте этого года в рамках партнерской проверки стресс-тестов Белорусской атомной электростанции (АЭС), сообщил в среду в Островце заместитель министра энергетики страны Михаил Михадюк.

Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены в 2016 году по европейской методике с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности спецификациях. Отчет о стресс-тестах на БелАЭС, в котором говорится о соответствии проекта международным стандартам безопасности, передан Еврокомиссии в конце октября 2017 года.

"В марте мы ожидаем 22 представителя регулирующих органов в области атомной энергетики из 17 стран", — сказал Михадюк на пресс-конференции. Он уточнил, что в группу экспертов, которые посетят Белоруссию, войдут, в частности, представители Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии, Словакии, Швеции, Греции, Словении, Украины, Испании, Литвы. "Будут представители Еврокомиссии, наблюдатели МАГАТЭ, а также Ирана и России", — добавил замминистра.

По его словам, в соответствии с регламентом работы группы эксперты сформировали около 500 уточняющих вопросов по отдельным разделам национального доклада о стресс-тестах БелАЭС. Белорусская сторона уже готовит на них ответы. "Это нормальная практика. Такую процедуру проходили все страны, которые дали согласие на проведение такой независимой экспертизы стресс-тестов", — отметил Михадюк.

Во время партнерской проверки запланирован визит группы экспертов на площадку Белорусской АЭС. "Они ознакомятся с объектом, на месте убедятся, как соблюдаются стандарты безопасности, как идет ход работ, пообщаются со специалистами", — пояснил замминистра.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Соседняя Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Кроме того, был принят закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Белоруссии. Минск заявляет, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.