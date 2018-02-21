Поставки топлива на первом энергоблоке БелАЭС начнутся в 2019 году

ОСТРОВЕЦ (Гродненская область), 21 фев – РИА Новости. Поставка топлива для первого блока Белорусской АЭС ожидается в ноябре текущего года, в феврале 2019 года планируется его загрузка в установку, сообщил в среду заместитель министра энергетики страны Михаил Михадюк.

Ранее представитель БелАЭС сообщал, что загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС будет осуществлена в первом квартале 2019 года, а само топливо должно быть представлено на площадку строительства в конце 2018 года.

"Мы должны выполнить ряд технологических операций,… чтобы в феврале 2019 года выйти на физический пуск ядерной установки — произвести загрузку топлива в реактор и начать испытания с постепенным выходом на электрическую мощность", — сказал Михадюк на пресс-конференции.

По его словам, летом будущего года планируется подключить станцию к общей энергетической сети и постепенно увеличивать мощность с проведением соответствующих операций. "Это длится полгода, чтобы к концу следующего года первый энергоблок ввести в эксплуатацию", — сказал Михадюк.

"Топливо для первого энергоблока в ноябре этого года должны получить", — добавил замминистра.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.