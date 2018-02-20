Росатом поставит изотопы для поиска ядерных распадов-"призраков"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Госкорпорациия "Росатом" в нынешнем году поставит зарубежным исследовательским коллективам партии стабильных изотопов, необходимых для проведения экспериментов, результаты которых могут показать неточность основополагающей физической теории — Стандартной модели элементарных частиц, сообщила пресс-служба топливной компании Росатома ТВЭЛ.

Речь идет об экспериментах по поиску так называемого безнейтринного двойного бета-распада. Если это исключительно редкое событие будет зафиксировано, это будет означать, что считавшаяся ранее безмассовой элементарная частица нейтрино имеет массу и является античастицей для самой себя, а значит, Стандартная модель нуждается в пересмотре.

По информации пресс-службы, в марте ожидается первая в 2018 году отгрузка партии изотопа германий-76 для Мюнхенского технического университета. Данный изотоп производства "Электрохимического завода" (Зеленогорск, Красноярск, входит в ТВЭЛ) используется для создания германиевых полупроводниковых детекторов для второй стадии эксперимента GERDA (GERmanium Detector Array), который реализуется на базе Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии.

Кроме того, в рамках контракта с корейским Институтом фундаментальных наук IBS (Южная Корея) в 2018 году продолжаются поставки другого стабильного изотопа — молибдена-100 (Мо-100), который используются коллаборацией AMoRE в экспериментах по изучению свойств нейтрино.

Когда в ядре атома молибдена происходит безнейтринный двойной бета-распад, он испускает два электрона, что фиксируется чрезвычайно чувствительными сенсорами. Для успешного поиска безнейтринного распада подходит очень небольшое число изотопов — не более десятка. Стабильный (нерадиоактивный) молибден-100 — один из лучших, у него выше энергия распада и, следовательно, больше шансов "поймать" событие.