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Ядерные технологии
Ядерные технологии

РАН присудила золотые медали за вклад в развитие атомной энергетики России

15:4716.02.2018
(обновлено: 15:57 16.02.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве. архивное фотоЗдание президиума Российской Академии наук в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президиум Российской академии наук присудил золотые медали имени Игоря Курчатова и Анатолия Александрова 2018 года выдающимся отечественным ученым, внесшим большой вклад в развитие советской и российской атомной энергетики. Постановления президиума об этих награждениях опубликованы на сайте РАН.

Владимир Путин. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Золотая медаль имени Игоря Курчатова присуждена советнику президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Николаю Кухаркину за цикл исследований и разработок перспективных ядерно-энергетических установок для авиации и космоса, в том числе высокотемпературных газовых реакторов, и за общий вклад в развитие атомной энергетики СССР и Российской Федерации.

Николай Кухаркин в конце 1950-х- начале 1960-х годов участвовал, в числе прочего, в создании ядерной силовой установки для самолета Ту-95ЛАЛ ("летающая атомная лаборатория"), затем был участником разработок бортовых ядерных реакторов для космических аппаратов. Один из реакторов разрабатывался для работы на Луне с целью обеспечения лунных исследований.

Опыт авиационных и ракетных ядерных реакторов был использован в проектах высокотемпературных реакторов для электроэнергетики и промышленности.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Золотая медаль имени Анатолия Александрова присуждена академику РАН Николаю Пономареву-Степному за выдающиеся работы, внесшие большой вклад в исследования и разработки в области двухкомпонентной атомной энергетики и атомно-водородной энергетики, и многолетнюю плодотворную деятельность.

Под руководством и при непосредственном участии Пономарева-Степного был создан первый в мире реактор-преобразователь для космоса "Ромашка" с термоэлектрическим генератором. В новом поколении реакторов-преобразователей с термоэмиссионными элементами ядерно-энергетическая установка "Топаз-2" достигла показателей, значительно превосходящих мировой уровень. Был создан высокотемпературный газоохлаждаемый испытательный реактор, на котором проводились натурные испытания элементов ядерных ракетных двигателей.

Пономарев-Степной внес большой вклад в обоснование необходимости перехода российской атомной энергетики к новому технологическому укладу — двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с реакторами на быстрых нейтронах. При этом будет обеспечено замыкание ядерного топливного цикла, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Золотая медаль имени Курчатова присуждается за выдающиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики. В разные годы этой награды были удостоены такие прославленные ученые, как Юлий Харитон, Яков Зельдович, Анатолий Александров, Георгий Флеров, Исаак Кикоин, Николай Доллежаль, Юрий Оганесян, Юрий Трутнев, Евгений Аврорин.

Золотая медаль имени Александрова присуждается за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения, серии научных работ в области атомной науки и техники. Эту награду в свое время получили знаменитые специалисты Николай Хлопкин, Ашот Саркисов, Игорь Спасский.

Церемония вручения медалей лауреатам состоится на общем собрании РАН в марте нынешнего года.

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