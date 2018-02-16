РАН присудила золотые медали за вклад в развитие атомной энергетики России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президиум Российской академии наук присудил золотые медали имени Игоря Курчатова и Анатолия Александрова 2018 года выдающимся отечественным ученым, внесшим большой вклад в развитие советской и российской атомной энергетики. Постановления президиума об этих награждениях опубликованы на сайте РАН.
Николай Кухаркин в конце 1950-х- начале 1960-х годов участвовал, в числе прочего, в создании ядерной силовой установки для самолета Ту-95ЛАЛ ("летающая атомная лаборатория"), затем был участником разработок бортовых ядерных реакторов для космических аппаратов. Один из реакторов разрабатывался для работы на Луне с целью обеспечения лунных исследований.
Опыт авиационных и ракетных ядерных реакторов был использован в проектах высокотемпературных реакторов для электроэнергетики и промышленности.
Под руководством и при непосредственном участии Пономарева-Степного был создан первый в мире реактор-преобразователь для космоса "Ромашка" с термоэлектрическим генератором. В новом поколении реакторов-преобразователей с термоэмиссионными элементами ядерно-энергетическая установка "Топаз-2" достигла показателей, значительно превосходящих мировой уровень. Был создан высокотемпературный газоохлаждаемый испытательный реактор, на котором проводились натурные испытания элементов ядерных ракетных двигателей.
Пономарев-Степной внес большой вклад в обоснование необходимости перехода российской атомной энергетики к новому технологическому укладу — двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с реакторами на быстрых нейтронах. При этом будет обеспечено замыкание ядерного топливного цикла, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Золотая медаль имени Александрова присуждается за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения, серии научных работ в области атомной науки и техники. Эту награду в свое время получили знаменитые специалисты Николай Хлопкин, Ашот Саркисов, Игорь Спасский.
Церемония вручения медалей лауреатам состоится на общем собрании РАН в марте нынешнего года.