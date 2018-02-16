В России ученые намерены осенью запустить "фабрику" сверхтяжелых элементов

ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) планируют в сентябре осуществить пуск уникальной по мировым меркам научной установки – "фабрики" для синтеза новых сверхтяжелых химических элементов, а первые эксперименты на ней намечено начать в конце года, сообщил РИА Новости замдиректора ОИЯИ Борис Шарков.

"Сейчас завершается создание уникального прибора, громадной установки, которая называется фабрикой сверхтяжелых элементов. Это будет центральный ускоритель, центральная экспериментальная установка для синтеза (новых сверхтяжелых элементов)", — сказал Шарков в Российском центре науки и культуры в Париже, где проходил день ОИЯИ во Франции, приуроченный к 60-летию взаимодействия между институтом и республикой и к 45-летию сотрудничества ОИЯИ и французского Национального центра научных исследований (CNRS).

Шарков напомнил, что центральной частью фабрики станет ускоритель заряженных частиц – циклотрон DC-280. "Но фабрика состоит не только из ускорителя, но из спектрометров, детекторов, то есть целого комплекса научного оборудования, который является средоточием инженерной и технологической мысли", — отметил он.

"Сейчас уже DC-280 создан, идет отладка, запуск основных узлов оборудования. Первые тестовые пучки мы планируем пустить в сентябре этого года так, чтобы реальные эксперименты могли начаться с конца этого года и дальше продолжаться по нарастающей", — сказал ученый.

Все химические элементы тяжелее урана получают в ядерных реакторах, или синтезируют с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов. При переходе от элемента с порядковым номером 92 — урана — к элементам с более высокими номерами период полураспада их ядер стремительно уменьшается от нескольких миллиардов лет до долей секунд. Поэтому физики полагали, что продвижение в сторону еще более тяжелых элементов приведет очень быстро к пределу их существования и фактически обозначит границу существования материального мира.

В конце 1960-х годов теоретики выдвинули гипотезу о возможном существовании сверхтяжелых элементов. По их расчетам, время жизни ядер элементов с номерами 110-120 должно было существенно возрастать. Эти "долгожители" создают целую область гипотетических элементов, которую называют "островом стабильности" и которая значительно отодвигает ранее обозначенные пределы существования химических элементов.

Синтез сверхтяжелых элементов, в том числе в ОИЯИ, подтвердил существование этого "острова стабильности". 118-й элемент, полученный в Дубне, назван в честь выдающегося российского ученого, мирового лидера в области синтеза сверхтяжелых элементов академика Юрия Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯИ.